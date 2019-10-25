В работе TikTok зафиксирован сбой по всему миру

Пользователи соцсети TikTok по всему миру столкнулись со сбоями в работе мультимедийного приложения. Согласно данным онлайн-сервиса Downdetector, технические неполадки зафиксированы сегодня около четырёх утра. Больше всего жалоб — из восточных штатов США и из Западной Европы.

В основном пользователи жалуются на проблемы с просмотром видео — таких 71%. Ещё 13% не могут загрузить видео, 15% не могут войти в приложение . В пресс-службе компании на данный момент ситуацию не комментировали.

К слову, сегодня ночью сбой произошёл в работе соцсетей Facebook и Instagram по всему миру, в том числе в России.