Аваков — о планах США признать "Азов" террористами: Позорная кампания

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Арсен Аваков. Фото © Министерство внутренних дел Украины.

По мнению главы украинского МВД, цель таких заявлений — ослабить положение Украины в мире.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков вступился за украинский добровольческий полк "Азов", который американские конгрессмены хотят признать террористической организацией.

— Позорная информационная кампания о якобы распространении нацистской идеологии среди личного состава отдельного отряда специального назначения "Азов"... является преднамеренной попыткой дискредитировать подразделение, — приводятся на сайте украинского МВД слова Авакова.

Министр считает, что подобные заявления — "попытка спровоцировать кризис" в отношениях Украины с союзниками и ослабить положение страны в мире.

Напомним, ранее в американском конгрессе потребовали признать "Азов" террористической организацией. Американские парламентарии заподозрили, что сторонники нацбатальона придерживаются ультраправых взглядов. Националисты в свою очередь оскорбились из-за подобных планов. По их мнению, это заявление является не чем иным, как информационной атакой на Украину, её суверенитет и государственную безопасность.

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