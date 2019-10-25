Почти 200 тысяч заявок поступило на конкурс управленцев "Лидеры России"

Кроме того, конкурс становится более популярным среди представительниц прекрасного пола.

Почти 200 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе управленцев "Лидеры России". Об этом рассказал гендиректор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров.

— На сегодняшний день мы получили почти 200 тысяч заявок. Еще есть время успеть подать заявку на конкурс "Лидеры России". Регистрация закроется 27 октября 2019 года в 23:59 по времени региона, — заявил Комиссаров на пресс-конференции в ТАСС, трансляцию которой ведёт Лайф.

Кроме того, в этом году конкурс более популярен у представительниц прекрасного пола. Если в прошлом году приняло участие 24% женщин, то в этом году заявки поступили от 27%.

Комиссаров также рассказал о поданных заявках на различные специализации. Так, свыше 50 тысяч человек хотят принять участие в "Финансах и технологиях", более 18 тысяч в "Науке" и свыше восьми тысяч в "Здравоохранении".

"Лидеры России" — флагманский проект открытой платформы "Россия — страна возможностей" и одноимённой автономной некоммерческой организации. Его третий сезон стартовал 4 октября, а продлится онлайн-регистрация до 27 октября включительно. В третьем сезоне в дополнение к основному конкурсу молодые управленцы смогут проверить свои силы в таких сферах, как здравоохранение, наука, а также финансы и технологии.