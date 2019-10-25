Полиция Чечни проводит проверку против экс-мэра Грозного после угроз жителям

На кадрах, которые появились в распоряжении местных журналистов, Ислам Кадыров применяет шокер против одной из жительниц ЧР.

Полиция Чеченской Республики проводит проверку в отношении бывшего мэра Грозного Ислама Кадырова в связи с появлением скандального видео, на котором экс-чиновник угрожает жителям и применяет электрошокер. О проверке сообщил замначальника уголовного розыска городского управления МВД России Саламбек Мутиев.

— В наш адрес переданы видеоматериалы, на основании которых проводится проверка. В установленные законом сроки будет принято процессуальное решение, — заявил Мутиев.

Видео было опубликовано телеканалом ЧГТРК "Грозный". На кадрах показано, как Ислам Кадыров в период с 2012 по 2015 год жестоко обращался с местными жителями. Более того, журналисты утверждают, что всё это было снято личными операторами бывшего мэра, а общий хронометраж составляет восемь часов.

— Когда стало известно, что для достижения даже каких-то благих целей Ислам использовал неприемлемые методы, Рамзан Ахматович отстранил его от должности. И, вопреки всем разговорам, ни на одну должность, связанную с подчинением ему хотя бы одного человека, он не был назначен, — приводит слова пресс-секретаря главы Чечни Альви Керимова ЧГТРК.

Ислам Кадыров был мэром Грозного с 2012 по 2015 год.