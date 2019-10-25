Арестована "мёртвая" кассирша-налётчица: грабила магазины, обокрала банк

На розыск злоумышленницы потребовалось более десяти лет, пять из которых она числилась умершей.

МВД России обнародовало видеозаписи налётов банды экс-кассирши казанского отделения "Райффайзенбанка". Нападения на ювелирные магазины в Санкт-Петербурге совершались в 2011–2013 годах. По версии следствия, началась преступная эпопея Розы Аглемзяновой с хищения 11 миллионов рублей из кассы банка, в котором она работала.

В августе 2009 года из кредитной организации пропала крупная сумма. В тот вечер в отделении работала только 24-летняя Аглемзянова. После исчезновения 11 миллионов рублей пропала и сотрудница — она позвонила своей матери и сообщила, что уезжает с сожителем Ильдаром Гиниятуллиным и шестилетней дочкой на отдых, и больше на связь не выходила. Пару в СМИ даже прозвали "казанскими Бонни и Клайдом".

При этом Аглемзянову спустя несколько месяцев после исчезновения денег через суд признали мёртвой. Таковой она считалась до 2014 года. "Казанские Бонни и Клайд" засветились при налёте на почтовое отделение в Ленобласти. Следователи выяснили, что банда Аглемзяновой может быть причастна к серии других ограблений.

— В период с мая 2011 года по февраль 2013 года бывший кассир казанского отделения коммерческого банка участвовала в серии разбойных нападений на ювелирные салоны в Санкт-Петербурге. По имеющейся информации, она разбивала молотком витрины с украшениями. Общий ущерб составил порядка 20 миллионов рублей, — рассказала версию следствия официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержали Аглемзянову в общежитии в Великом Новгороде, где она проживала. При проверке документов женщина предъявила паспорт на другое имя. Экс-кассирша была задержана и впоследствии арестована.

Ранее Лайф писал о другой сотруднице банка, которая присвоила миллионы и пустилась в бега. Луиза Хайруллина обокрала кредитное учреждение, прихватив более 20 миллионов рублей. Она была задержана 4 июля на съёмной квартире в Казани. В столице Татарстана она находилась вместе с родственниками. Муж кассирши сначала утверждал, что проиграл украденные денежные средства в азартные игры, однако потом отказался от своих слов и заявил, что оговорил себя под давлением адвокатов супруги.