СМИ: Норвежский лоукостер решил закупить у России 40 лайнеров Sukhoi Superjet

В обмен перевозчик просит дать ему разрешение на полёты по транссибирскому маршруту.

Производитель Sukhoi Superjet подписал меморандум с норвежской авиакомпанией Norwegian Air меморандум о поставке 40 самолётов Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

В обмен норвежский перевозчик просит разрешить ему совершать полёты по транссибирскому маршруту из Европы в Азию — Китай, Японию, Южную Корею, Индию и на Филиппины. Кроме того, авиакомпания попросила скидки на эти полёты.

Официальные комментарии компании пока не давали. Отмечается, что Norwegian Air на протяжении нескольких лет пытается добиться полётов по транссибирскому маршруту, перевозчик обращался по этому поводу в правительство Норвегии, но пока это не дало результатов.

Ранее СМИ сообщили, что поставки лайнеров SSJ-100 могут упасть до минимума с 2012 года.