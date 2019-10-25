Число пострадавших от редкой болезни под Тюменью увеличилось до 10 человек

В деревне Ачиры за помощью медиков обратились ещё двое жителей. У них, как и у других сельчан, обнаружили гаффскую болезнь.

Сегодня ещё два человека обратились за помощью медиков из тюменской деревни Ачиры. Сельчане почувствовали недомогание, и их доставили в Тюмень вертолётами санавиации. Таким образом, число пострадавших от редкой гаффской болезни увеличилось уже до десяти человек, двое из них находятся в реанимации в тяжёлом состоянии.

— Вчера были доставлены вертолётом санавиации ещё два человека, которые почувствовали недомогание, — сообщили ТАСС в Департаменте здравоохранения. — По первичным анализам отклонения выявлены не были, но диагностика и наблюдение ещё продолжаются, они чувствуют себя хорошо. На сегодня все десять пациентов из деревни Ачиры находятся в областной клинической больнице № 1 города Тюмени.

Напомним, первые признаки гаффской болезни появились у сельчан 22 октября. Скорее всего, все они употребили в пищу рыбу с опасными токсинами. Гаффская болезнь развивается стремительно — сначала появляются признаки отравления, затем судороги, а после отказывают печень и почки.