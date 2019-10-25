Холодно, медведи, ракеты. Пьер Нарцисс рассказал, что африканцы думают о России

Музыкант приехал в нашу страну на учёбу в 1996 году. Он уверен, что с тех пор многое улучшилось.

Уроженец Камеруна, певец и шоумен Пьер Нарцисс рассказал, что думают африканцы о России. По его словам, нашу страну все ассоциируют с медведями на улицах и ракетами.

— Есть у африканцев стереотипы о России, что там холодно, что там суровые люди, что там страшно, не умеют ничего, кроме как стрелять ракетами, что медведи по улицам ходят. Когда они приезжают, они меняют свои убеждения, видят, что люди вежливые, могут помочь и подсказать. Нельзя жить закрыто, — высказался Нарцисс в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Нарцисс добавил, что ответное отношение русских к африканцам также изменилось в лучшую сторону. В молодости он торопился с учёбы в общежитие, чтобы не нарваться на конфликт.

— Многие русские стали чаще выезжать, смотреть другие страны. Они понимают, что Африка — это не только то, что показывают по телевизору. Это современные страны, есть красивые здания, умные люди, — добавил артист.

Год назад Пьер Нарцисс оказался участником разборки в баре. На него напал пьяный мужчина с кружкой.