В ЦАР заявили о возможности размещения в стране военной базы России

По словам президента африканской страны, республика заинтересована в расширении военного сотрудничества с РФ.

Власти Центральноафриканской Республики (ЦАР) рассматривают возможность строительство военной базы России на своей территории. Такое заявление сделал президент африканской республики Фостен-Арканж Туадера.

— Мы продолжаем работать с национальным Министерством обороны и с Министерством обороны РФ над этим вопросом, чтобы изучить возможности, — заявил президент ЦАР в интервью РИА "Новости".

О возможности размещения в республике контингента российских военных ранее говорила министр обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра после подписания с РФ в 2018 году межправительственного соглашения о военном сотрудничестве. В то же время в стране уже официально работают российские военные инструкторы, занимающиеся обучением военных ЦАР.

Как сообщал Лайф, ранее прошли переговоры президента России Владимира Путина с лидером Центральноафриканской Республики Фостеном-Арканжем Туадерой. Одной из тем стал ход расследования убийства российских журналистов, совершённого в прошлом году в африканской стране.