Коллекторы рассказали подробности хищения данных клиентов Сбербанка

Личные данные россиян не утекли в Сеть, хоть сотрудник компании и пытался продать персональную информацию, по крайней мере так говорят в "Национальной службе взыскания".

Коллекторская компания "Национальная служба взыскания" подтвердила, что был задержан один из её сотрудников, который подозревается в хищении личных данных клиентов Сбербанка, и рассказала подробности инцидента.

— По нашей информации, злоупотребляя служебным положением, сотрудник получил доступ к ограниченному сегменту клиентских данных одного из партнёров НСВ, похитил и пытался реализовать незначительное количество записей, — говорится в пресс-релизе коллекторов.

В компании меж тем опровергают информацию об утечке данных в Сеть, они говорят, что данные "не стали общедоступными".

Там же пояснили, что у задержанного коллектора был ограниченный объём клиентских данных. В НСВ добавили, что вовсю сотрудничают со следствием и извиняются за своего работника.

Ранее в четверг стало известно, что полиция задержала подозреваемого в хищении данных клиентов Сбербанка. Им оказался житель Волгограда, действующий в Сети под ником Антон 2131.