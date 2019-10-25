Житель Подмосковья просто так устроил погром на стадионе — видео

В подмосковном городе Клину мужчина сломал пластиковые сиденья на территории стадиона, расположенного на улице Чайковского.
— Прибывшие на место сотрудники полиции задержали 30-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении противоправного деяния, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Отмечается, что мужчина повредил 15 пластмассовых кресел для болельщиков и три пластмассовых кресла скамейки для запасных игроков. На вопрос, почему он это сделал, мужчина ответил, что не знает.
Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье "Вандализм". В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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