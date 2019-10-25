Один из участников перестрелки под Ростовом задержан в Грозном

Это мужчина 1974 года рождения. Его подозревают в убийстве, он передан ростовским полицейским.

Полиция задержала в Грозном одного из участников перестрелки в Ростовской области, где 22 октября были убито пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ по региону. По данным Лайфа, это Маргошвили Мераб Висергиевич 1974 года рождения.

— Сотрудниками УУР МВД РФ по ЧР в г. Грозном установлен и доставлен в полицию участник конфликта, произошедшего в Ростовской области 22 октября, в ходе которого погибло пять человек, — говорится в сообщении пресс-службы УМВД РФ по региону.

Маргошвили зарегистрирован в Орловском районе Ростовской области. В розыск его объявили по подозрению в убийстве. Полицейские Чечни его опросили и передали своим коллегам из Ростовской области.

Напомним, 22 октября две семьи устроили перестрелку, в конфликте участвовало 14 человек. Пятеро убиты, ещё двое пострадали. Двоих подозреваемых уже задержали, ещё четверо скрывшихся с места происшествия разыскиваются. Суд арестовал Василия Дакишвили сроком на два месяца.

Ранее дядя убитого в хуторе под Ростовом фермера рассказал, с чего началась стрельба. Также Лайф сообщал о состоянии пострадавших в перестрелке. Предполагаемый организатор перестрелки под Ростовом задержан. Он заявил Лайфу, что невиновен.