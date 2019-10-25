ОНФ проверит, как чиновники помогают пострадавшим от паводков в Приангарье

Мониторинг уже проведён в шести населённых пунктах четырёх районов Иркутской области, опрошено более 160 человек.

Жители населённых пунктов Иркутской области, которые пострадали этим летом от наводнений, рассказывают активистам "Общероссийского народного фронта", выполняют ли местные чиновники поручения президента России Владимира Путина, оказывают ли им необходимую помощь.

Активисты ОНФ повторно посещают посёлки, где ранее помогали восстанавливать хозпостройки и заваленные заборы.

— Среди выявленных проблем уже сейчас можно назвать плохую информированность населения. Где, на какую поддержку люди могут рассчитывать и какие документы для этого нужны, большинство так и не знает. Кроме того, у многих проживающих в муниципальных домах по договорам социального найма до сих пор не проведён ремонт, — заявил руководитель "Молодёжки ОНФ" Игорь Кастюкевич.

Информацию на местах фиксируют на фото и видео, она будет систематизирована и оформлена докладом в формате "было/стало".

— Нас интересуют не доклады чиновников, а "информация с земли". Чтобы не получалось так, как сказала нам Наталья в посёлке Соляная: на экранах телевизоров видим одно, а за окном совсем другое, — добавил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Иркутской области Сергей Апанович.

Только сегодня Лайфу слова общественников подтвердила жительница посёлка Соляная Евгения Фиросенко. Из-за того что люди не знают, как получить выплаты, они решились покупать вымытую водой землю для огородов за свой счёт. В местной администрации заявили, что не получили деньги от региона, хотя ему всё перевёл федеральный центр.