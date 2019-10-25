В Белгороде врачи отказались принимать девушку с острой болью в животе — видео

Пока та мучилась от боли, сотрудники медучреждения пытались "спихнуть" пациентку друг другу.

Спустя два месяца после родов у жительницы Белгорода Олеси Кремлёвой возникли острые боли в области живота. Она немедленно обратилась за помощью в местную больницу. Её принял хирург, взял все необходимые анализы, однако затем отправил к гастроэнтерологу. При этом никакого талона не дал, из-за чего женщине пришлось просидеть с острой болью в порядке общей очереди. Когда же она смогла попасть на приём, гастроэнтеролог отказалась её принимать, ссылаясь на отсутствие талона, и даже вызвала охрану, чтобы выпроводить женщину.

— Она сказала: "У нас не бывает больных с острой болью, поэтому я вас смотреть не буду". Мне велели идти брать талончик, а ближайшая дата на приём была через две недели! Я стояла в очереди больше часа, в живой очереди. Она вызвала охранника. Я позвонила мужу и начала плакать, что у меня болит живот, а меня не принимают. Тогда мой муж приехал, включил камеру и начал с ними говорить, — рассказала Лайфу Олеся Кремлёва.

На кадрах записи видно, как врач и Павлу Кремлёву отказывает в приёме его супруги. Советует обратиться к семейному доктору или обратно к хирургу. Хотя, по словам Олеси, в тот момент уже давно никаких пациентов не было. Возмущённый мужчина ушёл ни с чем, но пригрозил пожаловаться на сотрудников больницы главврачу.

Как заявили Лайфу в Департаменте здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, по факту произошедшего началась служебная проверка.

Напомним, ранее Лайф сообщал о смерти пожилого мужчины, который ожидал приёма в коридоре тюменской поликлиники.