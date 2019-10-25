Секретная служба США допросила Эминема из-за угроз в адрес Трампа

Вопросы у спецслужб вызвала композиция рэпера под названием Framed. В ней упоминаются как хозяин Белого дома, так и его дочь Иванка.

Секретная служба США допрашивала популярного хип-хоп-исполнителя Эминема из-за его песни под названием Framed. Композиция была выпущена в 2017 году, и в ней есть строчки, в которых певец критикует главу Белого дома и Иванку Трамп, сообщает Buzzfeed со ссылкой на имеющиеся у неё в распоряжении документы.

Любопытно, что спустя год рэпер выпустил песню Ringer, в которой рассказал о том, как его допрашивала секретная служба, но тогда поклонники решили, что это художественный вымысел, а не правда.

После допроса Эминема в Секретной службе США созвали совещание, на котором было решено не давать делу ход. Оказалось, что жалобу на песню подал не "обеспокоенный гражданин", а ушлый журналист, который решил таким способом создать информационный повод и получать оперативные комментарии от спецслужб на правах заявителя.

Отметим, что Эминем — один из самых ярых публичных критиков Дональда Трампа. В ходе выступления на музыкальном фестивале Reading Festival 2017 в британском городе Рединг он заставил своих поклонников скандировать нецензурные оскорбления в адрес президента США. Кроме того, он записал уже несколько песен, в которых критикует политика.