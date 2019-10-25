Подозрительный беспилотник с белым веществом сбили в ЛНР

Похожий порошок был ранее обнаружен возле водоема в населенном пункте Обозное недалеко от линии разграничения.

МЧС Луганской народной республики сообщает о сбитом беспилотнике неизвестного происхождения. Дрон использовался для перевозки белого вещества, сейчас его направили на экспертизу. К слову, похожий порошок было обнаружен возле водоема в подконтрольном ЛНР населенном пункте Обозное.

Власти ЛНР расценивают запуск беспилотника как диверсию, направленную против мирного населения прифронтовых территорий.

— В данный момент вещество отправлено на исследование в соответствующую лабораторию, на месте падения беспилотного летательного аппарата проведены все необходимые мероприятия по очистке местности, — сообщили РИА Новостям в пресс-службе местного управления МЧС.

Ранее стало известно, что с момента начала вооружённого конфликта на востоке Украины его жертвами в Луганской Народной Республике стали более 1,8 тысячи мирных жителей.