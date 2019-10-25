Полина Гагарина отменила концерт в Екатеринбурге из-за болезни

Концерт Полины Гагариной в Екатеринбурге, который должен был состояться сегодня на площадке конгресс-центра "Екатеринбург-Экспо", отменили из-за болезни певицы.
Артистка на странице в "Инстаграме" извинилась перед уральскими поклонниками и заверила, что встретится с ними 6 декабря.
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Мое сегодняшнее выступление в Екатеринбурге перенесено на 6 декабря. Оно состоится на той же площадке - в Конгресс-центре «Екатеринбург-ЭКСПО». Все купленные ранее билеты будут действительны на новую дату. Я приношу свои извинения всем, кто планировал прийти на мой концерт. В связи с моим самочувствием мы вынуждены его отложить, но мы обязательно встретимся ближе к Новому году, в декабре. Спасибо за поддержку и понимание😞 #полинагагарина #гагаринапоехали #екатеринбург
— Моё сегодняшнее выступление в Екатеринбурге перенесено на 6 декабря. Оно состоится на той же площадке — в конгресс-центре "Екатеринбург-ЭКСПО". Все купленные ранее билеты будут действительны на новую дату, — сообщила Гагарина.
За несколько часов до гастролей певица пожаловалась своим подписчикам на плохое самочувствие и сопроводила это снимком без макияжа.
— Не припомню, чтобы я болела с такой периодичностью... Пытаюсь собрать чемодан в Екатеринбург... "Лунная призма, дай мне силу", — отметила Гагарина.
Напомним, в сентябре Гагарина попала под капельницу, подхватив сезонное вирусное заболевание. Тогда ей тоже пришлось отменить выступление.
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