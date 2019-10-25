В Крыму возбудили дело на байкера, избившего журналиста

Мужчина на мотоцикле грубо нарушил ПДД, а затем набросился на прохожего из-за справедливого замечания.

Сам инцидент произошёл в центре Симферополя ещё 19 октября. Корреспондент издания "Крым 24" Николай Уваров сделал замечание мотоциклисту, который чуть не въехал в пожилого человека с маленьким ребёнком. И — началось.

Очевидцы рассказали, как разъярённый байкер буквально соскочил с мотоцикла и начал избивать потерпевшего. На видео, которое засняли свидетели конфликта, мужчина истерично выкрикивает фразу: "Ты дорогу купил, я тебя спрашиваю?" — а затем следует удар. Журналисту потребовалась помощь медиков — у него перелом скуловой дуги. Такая травма расценивается как вред здоровью средней тяжести.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений), — сообщает прокуратура Крыма.

В то же время в отношении мотоциклиста возбуждено административное производство органами Управления ГИБДД МВД РФ по Республике Крым. Его могут оштрафовать за незаконное управление транспортным средством в пешеходной зоне.

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