Врач назвала простые способы избежать болезней при сидячей работе

Профессор призывает ни в коем случае не сидеть без движения часами у компьютера или телевизора.

Сидячая работа может привести к искривлению позвоночника, испорченному зрению и варикозному расширению вен. О том, как избежать этих последствий, рассказала терапевт широкого профиля доктор медицинских наук Рина Заславская.

— Самое простое — это делать перерывы в статических положениях. Поработал минут 30, встал, поразмялся, походил и так далее. Не сидеть часами у компьютера или телевизора, а обязательно делать перерывы, — посоветовала врач в беседе с РИА "Новости".

Заславская также советует каждое утро делать зарядку, а после принять душ и растереться махровым полотенцем. Сохранить здоровье поможет и массаж спины.

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