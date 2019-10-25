В Москве лисиц, норок и соболей спасли от участи стать шубой

Пушных зверей держали в клетках и демонстрировали посетителям, желающим купить меховое изделие.

Зоозащитники выкупили на одной из агропромышленных выставок в Москве лисиц, норок и соболей, которые использовались в качестве живых экспонатов. Их содержали в клетках рядом с шубами, чтобы покупатели сразу могли подобрать мех для обновки.

— Песцов продают по восемь тысяч рублей. Пожалуйста, заберите, ребят! Они все пойдут на шубы! — написала одна из посетительниц выставки и опубликовала видео пушных зверей.

Кадры с "живыми шубами" разлетелись по соцсети, и к спасению животных подключились зоозащитники. Не смогла остаться равнодушной и певица Z'watte. Ольга связалась с зоозащитницей Юлией Кужим и узнала, сможет ли она пристроить зверьков, если их выкупят. Получив согласие, певица вместе с подругой отправилась на выставку и забрала несколько животных.

Она разместила видео со зверьками в "Инстаграме", и история получила ещё большую огласку: подписчики начали предлагать помощь в спасении животных. В итоге от участи стать чьей-то шубой были спасены десятки лисиц, норок и соболей. Спасённых животных приютили зоозащитники из разных городов.

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