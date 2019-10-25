Туроператоры рассказали, как можно дешевле купить путёвку в Турцию

Ожидается, что отдых в этой стране в следующем году обойдётся на 5−15% дороже, чем в нынешнем.

В России начались продажи путёвок в Турцию на сезон 2020 года. Как отправиться на курорт и сэкономить, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В прошлом году туры на турецкий берег на лето будущего года начали продавать только в ноябре. Появившиеся сейчас предложения имеют скидку до 50 процентов, и ближайшие несколько недель таковыми и останутся, потом цены начнут постепенно расти. Поэтому есть смысл покупать уже сейчас.

— Наиболее востребованы туры на 10−11 дней, средняя стоимость которых — 45−50 тысяч рублей на человека, — сообщили в АТОР.

Впрочем, многие курорты Турции для массового туриста стали слишком дорогими. Россияне всё чаще бронируют отели на более демократичном по ценам курорте Аланья. За ней по убыванию следуют остальные курорты Анталийского побережья (Кемер, Сиде, Белек).

В среднем за двоих человек россияне в Турции оставляют около 95 тысяч рублей. Переполненную туристами Турцию специалисты предлагают заменить Кипром.