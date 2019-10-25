В Кремле прокомментировали утечки данных клиентов Сбербанка

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на данные СМИ об утечке персональных данных клиентов Сбербанка. Он напомнил, что в кредитной информации это опровергают.

— Вы знаете, что Сбербанк вчера опроверг эту информацию. Из этого мы исходим, — заявил Песков. — Мы знаем, что Сбербанк очень много и напряжённо работает для предотвращения подобных видов киберпреступлений.

Ранее в четверг стало известно, что полиция задержала подозреваемого в хищении данных клиентов Сбербанка. Им оказался житель Волгограда, действующий в Сети под ником Антон 2131 и работающий коллектором. Меж тем в его компании утверждают, что он пытался продать личные данные россиян, однако персональная информация клиентов банка не утекла в Интернет.