Шнуров объяснил, почему в России перестали читать книги

По его мнению, произведения не будут интересовать молодых людей, пока им не покажут пример родители.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров признал, что в современной России человеку необязательно много читать, чтобы добиться успеха.

— Маленькие люди, в принципе, совсем не глупые. Они смотрят на стратегии родителей, на людей, которые добиваются успеха. Для того чтобы сейчас в современной России добиться успеха, необязательно читать, — отметил Шнуров на заседании Общественного совета при Комитете Госдумы по культуре на тему "Могут ли россияне вновь стать самой читающей нацией".

Певец также подчеркнул, что у детей не возникнет желание открыть книгу, если их отец "не читает и прекрасно себя чувствует", сидя перед телевизором с бутылкой водки.

Кроме того, Шнуров завил, что писатели перестали интересовать молодёжь. Он привёл пример: на премию "Национальный бестселлер", где он на протяжении долгих лет является членом жюри, перестали ходить симпатичные девушки.

Ранее Шнуров сообщил о планах на жизнь после "Ленинграда". В частности, он намекнул, что будет проводить время за книгой. Также он заявил, что точно будет сочинять песни и стихи. И выразил уверенность, что полем его работы останется искусство.