Врачи удалили россиянке проросшую из черепа в шею опухоль

Сложность заключалась в том, что новообразование находилось в той части мозга, которая отвечает за регулирование базовых функций организма и за контроль движений.

Пенсионерке в Кузбассе удалили опухоль, которая проросла из полости черепа в шею и заняла большое затылочное пространство. Уникальную операцию провели врачи Кемеровской областной клинической больницы.

— Опасность расположения в том, что опухоль находилась впереди продолговатого мозга, который отвечает за регулирование базовых функций выживания и за контроль наших движений, — объяснил заведующий нейрохирургическим отделением больницы, кандидат медицинских наук Егор Колотов.

Несмотря на все сложности, операция прошла успешно, 72-летняя пациентка идёт на поправку.

Ранее в Свердловской области хирурги детской больницы впервые в регионе провели операцию по удалению злокачественной опухоли у ребёнка эндоскопическим путём.