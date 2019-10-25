У Путина нет в планах встречи с Бутиной

У президента РФ Владимира Путина нет в планах встречи с россиянкой Марией Бутиной, которая должна вернуться в Москву после освобождения из американской тюрьмы уже 26 октября. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Нет, не планирует, — заявил представитель Кремля.

Напомним, Марию Бутину арестовали в июле 2018 года по подозрению в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. В апреле этого года россиянку приговорили к восемнадцати месяцам тюрьмы. Однако уже сегодня её должны перевести из федеральной тюрьмы в миграционный центр.