У Путина нет в планах встречи с Бутиной

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Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба президента РФ © ТАСС / Антон Новодерёжкин 

У президента РФ Владимира Путина нет в планах встречи с россиянкой Марией Бутиной, которая должна вернуться в Москву после освобождения из американской тюрьмы уже 26 октября. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Нет, не планирует, — заявил представитель Кремля.

Напомним, Марию Бутину арестовали в июле 2018 года по подозрению в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. В апреле этого года россиянку приговорили к восемнадцати месяцам тюрьмы. Однако уже сегодня её должны перевести из федеральной тюрьмы в миграционный центр.

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