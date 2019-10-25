Песков опроверг данные об ограничении связи ради борьбы с телефонным терроризмом

Как подчеркнул представитель Кремля, "никакие страны никто не отрубает", а журналисты преувеличивают.

СМИ использовали "излюбленный гипертрофированный подход в информационных потоках", освещая тему борьбы с телефонным терроризмом в России. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщения о якобы возможном запрете телефонной связи с другими странами.

— Большая проблема (телефонный терроризм. — Прим. ред.). Очевидна настоятельная необходимость принятия мер для борьбы с этой проблемой. Никто пока никакие страны не отрубает, об этом речи не идёт, — заявил пресс-секретарь президента России.

Дмитрий Песков призвал журналистов опираться на комментарии специалистов по данной теме, а не делать собственные выводы.

Ранее РБК сообщал, что Совет безопасности России дал поручение ФСБ и Минкомсвязи разработать законопроект по улучшению методов борьбы с телефонным терроризмом. Сообщалось, что одним из нововведений может стать отключение телефонной связи с целыми странами, с территорий которых поступают звонки с ложными сообщениями о минировании.

Как сообщал Лайф, череда ложных минирований произошла в России в начале года. Эвакуация проводилась на сотнях объектов в разных городах. Сообщения о заложенных взрывных устройствах поступали с IP-адресов зарубежных стран, в том числе и Украины. Однако ни в одном из случаев угроза не подтвердилась.