Песков заявил, что СМИ в США теряют адекватность из-за приближения выборов

Американские СМИ теряют адекватность по мере приближения выборов президента США, поэтому тиражируемую ими информацию нужно рассматривать с "известным допуском". Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что Дональд Трамп якобы в долгу у Владимира Путина.
— По мере приближения очередных президентских выборов в своей антитрамповской или протрамповской деятельности очень многие американские СМИ теряют чувство реальности и выходят из адекватного состояния, — сказал Песков журналистам.
В связи с этим представитель Кремля призвал с известными допусками относиться к сообщениям западных журналистов.
Ранее Лайф писал о скандале, который разгорелся в США из-за предвыборного видеоролика, в котором президент Дональд Трамп устраивает настоящую бойню в церкви, под названием Fake News.
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