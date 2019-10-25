Песков заявил, что СМИ в США теряют адекватность из-за приближения выборов

По его мнению, в погоне за антитрамповской или протрамповской информацией они утрачивают чувство реальности.

Американские СМИ теряют адекватность по мере приближения выборов президента США, поэтому тиражируемую ими информацию нужно рассматривать с "известным допуском". Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что Дональд Трамп якобы в долгу у Владимира Путина.

— По мере приближения очередных президентских выборов в своей антитрамповской или протрамповской деятельности очень многие американские СМИ теряют чувство реальности и выходят из адекватного состояния, — сказал Песков журналистам.

В связи с этим представитель Кремля призвал с известными допусками относиться к сообщениям западных журналистов.

Ранее Лайф писал о скандале, который разгорелся в США из-за предвыборного видеоролика, в котором президент Дональд Трамп устраивает настоящую бойню в церкви, под названием Fake News.