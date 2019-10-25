В Кремле заявили, что Москва и Минск всё ещё обсуждают кредит в $600 млн

Россия и Белоруссия продолжают переговоры по запрошенному Минском кредиту на сумму в шестьсот миллионов долларов, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее сегодня министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что у Минска больше нет необходимости в российском государственном кредите на 600 миллионов долларов США, потому что страна получит заём из КНР. Его сумма составит около 500 миллионов долларов.
— Что касается контактов (Минска. — Прим. ред.) с Москвой — они будут продолжаться, это вопрос просто обсуждения взаимоприемлемых и взаимовыгодных модальностей такого кредита, безусловно, с учётом объёма ранее выделенных кредитных линий, — заявил Песков.
Вопрос о кредитовании Белоруссии со стороны России поднимался на переговорах двух президентов — Владимира Путина и Александра Лукашенко — ещё этой весной в Сочи.
Министр финансов РФ Антон Силуанов недавно рассказал, что вопрос кредитования зависит от переговоров насчёт интеграции экономик двух стран.
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