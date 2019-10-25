Россияне стали позже заводить первенцев

Ещё восемь лет назад наши сограждане впервые становились родителями, едва им исполнялось 25 лет. Сейчас — на год старше.

Россияне стали заводить первого ребёнка в среднем в 25,9 года, что почти на год больше по сравнению с данными 2011 года. Такую статистику в пятницу озвучил замглавы Министерства труда Алексей Вовченко, сообщают РИА "Новости".

В ведомстве отмечают, что отсрочка на год — это очень серьёзный сдвиг, поскольку он влияет и на рождение вторых и последующих детей.

Впрочем, у несовершеннолетних россиянок, по данным Росстата, отмечаются высокие показатели рождаемости. Самыми юными матерями в прошлом году оказались четыре 12-летние девочки. 13-летние россиянки родили 34 ребёнка, а 14-летние — 190 детей. Также ещё у пяти 17-летних девушек были уже пятые по счёту роды.

Но и более возрастные мамочки не отстают. Так, у 67 россиянок в возрасте 50–60 лет и старше в 2018 году родился первый ребёнок.