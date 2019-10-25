В Forbes Russia опровергли сообщения об обысках в редакции

В Forbes Russia опровергли сообщения ряда СМИ об обысках в редакции и многомиллиардных долгах сотрудников. Директор по маркетингу и связям с общественностью издания Дмитрий Озман назвал это спланированной кампанией неких сил.

— Появились сообщения о том, что к нам пришла ФСБ... Все публикации, которые появлялись о том, что у нас что-то висит на двери или к нам пришли кредиторы, не имеют ничего общего с действительностью, — сказал он Лайфу.

Озман утверждает, что в кампании против Forbes Russia принимает участие порядка 20 СМИ. Связано это может быть якобы с публикацией о долгах бизнесмена Михаила Гуцериева и его группы "Сафмар".

— Мы подали в суд уже на группу "Сафмар" после того, как она сделала заявление после нашей публикации. Я не исключаю, что мы будем подавать в суд на всех, — сказал главный редактор журнала Николай Мазурин.

Ранее сообщалось, что полиция пришла с обысками в московскую редакцию информагентства "Росбалт".