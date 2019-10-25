Победитель конкурса "Лидеры России" назначен заместителем министра энергетики РФ

Одного из победителей конкурса "Лидеры России" Евгения Грабчака 25 октября назначили заместителем министра энергетики РФ. В новой должности он будет курировать отдельные вопросы функционирования электроэнергетической отрасли.

В Министерстве энергетики РФ Грабчак работает более шести лет. В 2013 году занял должность заместителя директора Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике, а с 2014-го являлся директором этого департамента, вошёл в состав коллегии Минэнерго России.

— Мне удалось поработать во многих проектах, которые действительно важные были для страны в последнее время. Это и Олимпийские игры, и чемпионат мира по футболу, Универсиада. И, конечно, крымский проект, энергоснабжение Крыма, это очень важно, — отметил Грабчак.

"Лидеры России" — флагманский проект открытой платформы "Россия — страна возможностей" и одноимённой автономной некоммерческой организации. Его третий сезон стартовал 4 октября, а продлится онлайн-регистрация до 27 октября включительно. В третьем сезоне в дополнение к основному конкурсу молодые управленцы смогут проверить свои силы в таких сферах, как здравоохранение, наука, а также финансы и технологии.