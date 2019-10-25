Норвежская авиакомпания опровергла сообщения о покупке российских "суперджетов"

В то же время представители Norwegian Air Shuttle сообщили, что действительно вели переговоры с властями РФ и производителем самолёта.

Норвежский лоукостер Norwegian Air Shuttle опроверг сообщения о заключении контракта на поставку 40 российских самолётов Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

— Мы можем подтвердить, что проводили встречи с российскими властями и производителем SSJ, но не подписывали никаких соглашений, — заявила представитель норвежской компании Астрид Маннион-Гибсон.

Отмечается, что парк самолётов Norwegian Air Shuttle на данный момент состоит из лайнеров производства компании Boeing.

Как ранее сообщал Лайф, ранее в СМИ появилась информация о заключении соглашения на поставку 40 самолётов Sukhoi Superjet 100. В обмен на это норвежский перевозчик якобы мог получить право совершать полёты по транссибирскому маршруту из Европы в Азию.