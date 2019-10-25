В Минобороны РФ сообщили о восьми жертвах бойни в воинской части в Забайкалье

В Министерстве обороны России сообщили, что жертвами стрельбы в воинской части в Забайкальском крае, которую устроил солдат, стали восемь человек.

— В результате восемь военнослужащих погибли на месте, ещё двое получили ранения различной степени тяжести, — заявили в военном ведомстве.

В МО РФ уточнили, что ЧП произошло сегодня около 18:20 по местному времени во время смены караула. Солдат стрелял по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия.

Военнослужащий обезврежен и задержан.