В Минобороны РФ сообщили о восьми жертвах бойни в воинской части в Забайкалье

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Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

В Министерстве обороны России сообщили, что жертвами стрельбы в воинской части в Забайкальском крае, которую устроил солдат, стали восемь человек.

— В результате восемь военнослужащих погибли на месте, ещё двое получили ранения различной степени тяжести, — заявили в военном ведомстве.

В МО РФ уточнили, что ЧП произошло сегодня около 18:20 по местному времени во время смены караула. Солдат стрелял по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия.

Военнослужащий обезврежен и задержан.

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