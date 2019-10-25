На Украине выпустили купюру с русским академиком Вернадским

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Кадр из презентации Нацбанка Украины.

Он был первым президентом Академии наук Украины. Её здание показали на обратной стороне банкноты.

С сегодняшнего дня в кошельках украинцев может появиться новая купюра — 1000 гривен. На банкноте изображён учёный, академик Владимир Вернадский. Он прожил в стране не более года, однако в Нацбанке страны его назвали "известным украинским учёным".

Избран за выдающийся вклад в историю Украины как философ, естествоиспытатель, основатель целого ряда новых отраслей науки, — объясняет изображение Вернадского на банкноте Нацбанк Украины.

Местные пользователи соцсетей не поддержали идею разместить Вернадского на банкноте и назвали его "предателем Украины".

Вместе с введением банкноты из обращения в стране выводятся монеты: одна, две и пять копеек, а также 25 копеек, она пока остаётся платёжным средством.

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