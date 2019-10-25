Названа возможная причина бойни в воинской части в Забайкалье

В результате восемь военнослужащих погибли, ещё двое пострадали. Стрелок обезврежен.

Солдат мог расстрелять сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае из-за нервного срыва на фоне личных проблем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

— Действия военнослужащего могли произойти на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы, — заявили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что солдат открыл огонь по сослуживцам при смене караула в воинской части в закрытом городе Горном. В результате восемь военнослужащих погибли, ещё двое ранены. Стрелок был обезврежен.