Названа возможная причина бойни в воинской части в Забайкалье

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

В результате восемь военнослужащих погибли, ещё двое пострадали. Стрелок обезврежен.

Солдат мог расстрелять сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае из-за нервного срыва на фоне личных проблем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Действия военнослужащего могли произойти на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы, — заявили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что солдат открыл огонь по сослуживцам при смене караула в воинской части в закрытом городе Горном. В результате восемь военнослужащих погибли, ещё двое ранены. Стрелок был обезврежен.

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