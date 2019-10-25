Кира Майер покинула Instagram после разоблачения по поводу эскорт-услуг

Журналисты провели расследование, в ходе которого вывели модель на встречу с "клиентом".

Модель Кира Майер удалила аккаунт в "Инстаграме" после того, как СМИ стало известно о её встречах с состоятельными мужчинами за деньги.

Напомним, 26-летняя девушка стала одним из объектов расследования программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1". Журналисты узнали расценки за ночь с некоторыми инстаграм-моделями.

Майер известна как бывшая девушка популярного певца Алексея Воробьёва, а также из-за прошлогоднего скандала с нападением на правоохранителей. Как сообщал Лайф, девушку остановили за нарушение ПДД, но при оформлении протокола она накинулась на сотрудника ГИБДД, а после предлагала полицейскому секс.

Журналистам удалось организовать встречу с моделью тет-а-тет. На одном из сайтов ВИП-знакомств была найдена её анкета. Согласно условиям, за встречу с моделью необходимо было внести 100-процентную предоплату.

После перевода денег Майер пришла на встречу, которую снимали на камеру. Девушка, не стесняясь, призналась, что занимается сексом за деньги. Майер рекламировала свои услуги и настойчиво предлагала себя журналисту, который притворился молодым бизнесменом.

Мужчина не планировал вступать с Кирой в интимную связь и поэтому попросил небольшую скидку. На что Майер предложила отработать эти несколько сотен долларов. Она разделась и попыталась соблазнить "клиента". Девушка ушла только после того, как журналист доплатил ей 500 долларов.

В ходе расследования удалось выяснить, что Кира согласилась провести ночь с мужчиной за 150 тысяч рублей, а за две с половиной тысячи предлагала доступ к откровенным видео и фото.