В Сети выбрали песни, которые через 20 лет станут классикой

В рейтинг попали композиции Адель, Леди Гаги, Эда Ширана, погибшего в прошлом году шведского диджея Avicii и других исполнителей.

Почти три тысячи пользователей соцсети Reddit выбрали песни 2010-х годов, которые через 20 лет станут классикой. В топ-10 попали композиции, которые в своё время занимали лидирующие позиции в музыкальных чартах и побили немало рекордов. Опубликованный порталом BuzzFeed список выглядит так:

Adele — Rolling in the Deep Avicii — Wake Me Up Hozier — Take Me To Church Lady Gaga — Born This Way Alexandra Stan — Mr. Saxobeat Luis Fonsi — Despacito ft. Daddy Yankee Daft Punk — Get Lucky John Legend — All of Me Katy Perry — Firework Ed Sheeran — Perfect.

Ранее сообщалось, что клип Bohemian Rhapsody группы Queen набрал на YouTube 1 млрд просмотров. В честь этого музыканты показали новый вариант клипа, склеенный из фанатских кавер-версий.