В Сети выбрали песни, которые через 20 лет станут классикой

Почти три тысячи пользователей соцсети Reddit выбрали песни 2010-х годов, которые через 20 лет станут классикой. В топ-10 попали композиции, которые в своё время занимали лидирующие позиции в музыкальных чартах и побили немало рекордов. Опубликованный порталом BuzzFeed список выглядит так:
- Adele — Rolling in the Deep
- Avicii — Wake Me Up
- Hozier — Take Me To Church
- Lady Gaga — Born This Way
- Alexandra Stan — Mr. Saxobeat
- Luis Fonsi — Despacito ft. Daddy Yankee
- Daft Punk — Get Lucky
- John Legend — All of Me
- Katy Perry — Firework
- Ed Sheeran — Perfect.
Ранее сообщалось, что клип Bohemian Rhapsody группы Queen набрал на YouTube 1 млрд просмотров. В честь этого музыканты показали новый вариант клипа, склеенный из фанатских кавер-версий.
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