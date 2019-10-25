В Сети выбрали песни, которые через 20 лет станут классикой

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В рейтинг попали композиции Адель, Леди Гаги, Эда Ширана, погибшего в прошлом году шведского диджея Avicii и других исполнителей.

Почти три тысячи пользователей соцсети Reddit выбрали песни 2010-х годов, которые через 20 лет станут классикой. В топ-10 попали композиции, которые в своё время занимали лидирующие позиции в музыкальных чартах и побили немало рекордов. Опубликованный порталом BuzzFeed список выглядит так:

  1. Adele — Rolling in the Deep
  2. Avicii — Wake Me Up
  3. Hozier — Take Me To Church
  4. Lady Gaga — Born This Way
  5. Alexandra Stan — Mr. Saxobeat
  6. Luis Fonsi — Despacito ft. Daddy Yankee
  7. Daft Punk — Get Lucky
  8. John Legend — All of Me
  9. Katy Perry — Firework
  10. Ed Sheeran — Perfect.

Ранее сообщалось, что клип Bohemian Rhapsody группы Queen набрал на YouTube 1 млрд просмотров. В честь этого музыканты показали новый вариант клипа, склеенный из фанатских кавер-версий.

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