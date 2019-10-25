Нижегородского владельца "гелика-велика" проверят за видео с пранком на полицию

Блогер опубликовал очередной скандальный ролик, в котором представляется полицейским, обыскивает людей, останавливает транспорт на дороге.

УВД по Нижнему Новгороду начало проверку по факту опубликования видеоролика, в котором местный блогер Илья Молодцов выдаёт себя за сотрудника полиции. На видео молодой человек одет в форму сотрудника правоохранительных органов, но без ведомственного значка. Тем не менее сторонние граждане реагируют на него как на реального сотрудника полиции, когда он подходит к ним и что-либо требует.

В частности, на видео показано, как Молодцов пытается остановить машины на проезжей части якобы для осуществления погони за выдуманным нарушителем. Кроме того, блогер останавливает на одной из улиц города группу школьников и допытывается у них, употребляют ли они алкоголь или наркотические вещества, а также проводит личный досмотр несовершеннолетних.

— Полиция проводит проверку по факту появления в Сети видеоролика с переодетым в форму сотрудника полиции молодым человеком. Изучается видеозапись, чтобы определить, к какой ответственности он может быть привлечён. Незаконное ношение формы со знаками различия и символикой правоохранительных органов является правонарушением и, согласно статье 17.12.1 КоАП РФ, карается штрафом в размере от одной до полутора тысяч рублей с конфискацией форменной одежды, — заявили агентству в пресс-службе регионального управления МВД.

Напомним, это далеко не первый случай, когда блогер Молодцов старается обратить на себя внимание. Ранее Лайф рассказывал, как он прокатился по дорогам города на "картонном гелендвагене" — велосипеде с кузовом из картона и деревянных перекладин. Затем Молодцов выложил ролик, в котором лёг под поезд метро.