Миллионы пользователей Android скачали 42 приложения с вирусами

Вредоносные сервисы не только захламляют память, но и передают личные данные мошенникам.

В магазине Google Play нашли 42 приложения, которые ставят под угрозу безопасность гаджетов. Их скачали миллионы пользователей, сообщили эксперты антивирусной компании ESET. На её странице приводятся названия этих приложений.

Приложения маскировались под музыкальные проигрыватели, радио, программы для загрузки видео и заметок. Отмечается, что многие из них невозможно удалить, так как они "прячутся" в памяти телефона.

Мало того что сервисы заполняют память устройства, так они ещё и активно потребляют энергию, отсылают информацию с устройства мошенникам и даже могут установить вредоносное программное обеспечение.

Команда из Google, отвечающая за безопасность, уже удалила эти приложения. Но, как отмечают специалисты, они всё ещё доступны в сторонних магазинах.

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