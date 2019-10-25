В Приморье от педофила спасли девочку, которую он затащил за гаражи

Маньяком оказался 30-летний местный житель, который был ранее судим за аналогичные преступления.

В приморском городе Артёме прохожие отбили у педофила-рецидивиста восьмилетнюю девочку. Школьница не вернулась домой после учёбы 24 октября, и полицейские начали её искать, но первыми ребёнка обнаружили местные жители.

В одном из приморских пабликов появилось фото педофила — он лежит на земле со спущенными штанами. Мужчину успели избить, видимо, спасители девочки. В региональном СУ СКР подтвердили поимку маньяка и уточнили, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за преступление против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних.

— С поличным был задержан 30-летний местный житель, который удерживал ребёнка возле гаражей в районе улицы Херсонской в городе Артёме. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ, — уточнили в СКР.

Сейчас с ребёнком работают психологи, обстоятельства произошедшего выясняются.

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