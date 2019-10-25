Устроивший бойню солдат не успел сбежать из части в город

20-летний военнослужащий Р. Шамсутдинов, который сегодня в Забайкалье застрелил восемь сослуживцев и ранил ещё двух, был задержан в воинской части. Об этом Лайфу сообщили источники в местных правоохранительных органах.
Ранее Mash сообщал, что солдата-срочника якобы долго отлавливали на территории закрытого города Горного, где находится часть. На самом деле его задержали и связали сослуживцы. Автомат лежал рядом. Он был передан военной полиции.
Напомним, в Минобороны РФ подтвердили гибель восьми военнослужащих. Лайф публиковал список погибших. Мы рассказывали, что Шамсутдинов расстреливал людей, уже лежавших на полу. Причиной этого могли стать неуставные отношения.
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