Устроивший бойню солдат не успел сбежать из части в город

Ранее появились сообщения, что он якобы после массового убийства долго скрывался.

20-летний военнослужащий Р. Шамсутдинов, который сегодня в Забайкалье застрелил восемь сослуживцев и ранил ещё двух, был задержан в воинской части. Об этом Лайфу сообщили источники в местных правоохранительных органах.

Ранее Mash сообщал, что солдата-срочника якобы долго отлавливали на территории закрытого города Горного, где находится часть. На самом деле его задержали и связали сослуживцы. Автомат лежал рядом. Он был передан военной полиции.

Напомним, в Минобороны РФ подтвердили гибель восьми военнослужащих. Лайф публиковал список погибших. Мы рассказывали, что Шамсутдинов расстреливал людей, уже лежавших на полу. Причиной этого могли стать неуставные отношения.