Жителя Белоруссии приговорили к казни за жестокое убийство 8-месячной малышки

Сообщницу преступника, которая является матерью убитой девочки, приговорили к 25 годам лишения свободы.

В Белоруссии суд приговорил к расстрелу местного жителя за жестокое убийство восьмимесячной девочки. А её мать, которая также принимала участие в убийстве, к 25 годам лишения свободы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на помощника председателя Брестского областного суда Снежану Гришкевич.

Как было установлено в суде, в октябре прошлого года в Лунинце Брестской области 25-летняя женщина и её 47-летний знакомый жестоко расправились с восьмимесячной девочкой во время совместного распития алкоголя.

— Женщина осуждена по статье 139 Уголовного кодекса ("Убийство заведомо малолетнего, совершённое с особой жестокостью, из хулиганских побуждений, группой лиц". — Прим. Лайфа), ей назначено наказание в виде лишения свободы на 25 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Мужчина осуждён по этой же статье, ему судом назначена исключительная мера наказания в виде смертной казни — расстрел, — сказала собеседница агентства.

Отмечается, что сторона защиты может обжаловать приговор в течение 10 дней.

Напомним, в настоящий момент Белоруссия является единственной страной Европы, где применяется смертная казнь.

Как сообщал Лайф, после аналогичного инцидента с убийством несовершеннолетней девочки в Саратове родственники убитой требовали назначения смертной казни в качестве наказания для преступника. В России на данный вид наказания введён мораторий.