Учёные подсчитали россиян, предрасположенных к диабету

Официально диагноз преддиабет отечественные врачи пока не ставят, вследствие чего многие о нём не знают.

Почти 20% россиян страдают от преддиабета — предшественника сахарного диабета второго типа. При этом более половины (74%) опрошенных граждан даже не знают об этом предвестнике заболевания.

— Официально диагноз преддиабет мы в России не ставим, он не внесён ни в какие классификации. И люди не задумываются об этой предстадии, не боятся её. Эксперимент показал, что 20% населения имеют преддиабет и большинство из них об этом не знает, — рассказала академик РАН Марина Шестакова на пресс-конференции.

Из-за незнания россияне не пытаются предупредить появление сахарного диабета второго типа, говорит она. При этом, чтобы преддиабет не перетёк в более серьёзную стадию, нужно не так много — придерживаться правильного питания, регулярно заниматься спортом и при необходимости принимать лекарства, снижающие уровень сахара в крови.

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