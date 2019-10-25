Новый вид карликовых жуков назвали в честь Греты Тунберг

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Фото © AP Photo/Eduardo Munoz Alvarez, File

Крохотные насекомые в длину достигают всего 0,79 миллиметра. Они не имеют глаз и крыльев.

В Великобритании решили отметить заслуги шведской школьницы и экоактивистки Греты Тунберг и в честь неё назвали новый вид одного из самых маленьких жуков. Об этом сообщает лондонский музей естественной истории.

— Новый вид относится к семейству жуков Птилииды (Ptiliidae). Несмотря на то что подобные жуки распространены повсеместно, они довольно плохо изучены из-за своих крохотных размеров, — отметил научный сотрудник музея Майкл Дарби.

<p>Фото © <a href="https://www.nhm.ac.uk/discover/news/2019/october/new-species-named-after-climate-activist-greta-thunberg.html" target="_blank"><ins>Natural History Museum</ins></a></p>

Отмечается, что жучки Nelloptodes gretae обладают бледно-жёлтым или золотистым окрасом, а их длина составляет всего 0,79 миллиметра. Насекомые не имеют глаз и крыльев. Дарби отметил, что назвал жучка в честь Греты не потому, что он крохотный.

<p>Грета Тунберг. Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/gretathunberg" target="_blank">@GretaThunberg</a></p>

— Я знаю, что никто не может быть слишком мал, чтобы что-то изменить, — подчеркнул учёный.

Ранее Лайф сообщал, что на табло в аэропорту Одессы появились оскорбления в адрес Греты Тунберг.

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