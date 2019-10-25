Россиянку Бутину освободили из федеральной тюрьмы в США

Россиянку Марию Бутину освободили из федеральной тюрьмы во Флориде и перевели в иммиграционную для последующей депортации на родину. Об этом сообщает иммиграционно-таможенная служба США.

Ожидается, что уже сегодня Мария Бутина вылетит в Россию.

Напомним, Марию Бутину арестовали в июле 2018 года по подозрению в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. В апреле этого года россиянку приговорили к восемнадцати месяцам тюрьмы.