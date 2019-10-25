Житель Татарстана вколол наркотик женщине, гуляющей с ребёнком

Злоумышленник неожиданно обнял 32-летнюю прохожую одной рукой, а второй ввёл инъекцию в ногу.

В Татарстане 39-летний мужчина вколол наркотик незнакомке, которая гуляла с ребёнком. Инцидент произошёл вечером 23 октября. Злоумышленник уже задержан, свою вину он не отрицает, но объяснить мотив не может.

— Сделал плохо. Уколол девушку наркотиком, — говорит на оперативном видео задержанный и отрицательно кивает на вопрос, может ли он объяснить причину содеянного.

Как уточнили в региональном СУ СКР, незнакомец подошёл к женщине сзади во время прогулки в парке, завёл разговор и начал за ней идти. Мать с дочерью почти дошли до дома, как злоумышленник неожиданно обнял 32-летнюю женщину одной рукой, а второй ввёл инъекцию в ногу. Та закричала, после чего мужчина сбежал. Потерпевшая обратилась в полицию, анализы показали у неё в крови морфин.

Ранее сообщалось, что жительница Твери обвиняет сиделку в смерти своей 80-летней матери, которая получила недельную дозу инсулина за один день.