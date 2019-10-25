Из-за бойни в воинской части в Забайкалье возбудили уголовное дело

Военный следственный отдел СКР по Дровянинскому гарнизону возбудил уголовное дело после массового убийства в воинской части в посёлке Горный Забайкальского края. Дело расследуется по статье "Убийство двух или более лиц".

— По данным следствия, Рамиль Шамсутдинов в 18 часов 15 минут расстрелял военнослужащих войсковой части 54160, из которых два офицера и шесть сослуживцев погибли, ещё двое находятся в тяжёлом состоянии, — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что солдат открыл огонь по сослуживцам при смене караула. По последним данным, восемь военнослужащих погибли, ещё двое ранены, сам стрелок был обезврежен. В Минобороны заявили, что солдат мог расстрелять сослуживцев из-за нервного срыва на фоне личных проблем. На допросе он признался, что ни о чём не жалеет.