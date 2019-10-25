Дания одобрила строительство морского участка конкурента "Северного потока — 2"

Начало прокладки трубопровода по дну Балтийского моря намечено на декабрь 2019 года.

Дания одобрила строительство морского участка газопровода Baltic Pipe, по которому планируется прокачивать природный газ из Норвегии в Польшу. Об этом сообщает пресс-служба проекта.

— Министерство климата, энергетики и коммунального хозяйства Дании приняло два решения, касающихся расположения морского участка трубопровода: одно для GAZ-SYSTEM SA — оператора польской газотранспортной системы, другое для Energinet — датского национального оператора транспортировки газа и электричества, — говорится на сайте Baltic Pipe.

В пресс-службе заявили, что проект реализуется с опережением графика. Начало прокладки труб по дну Балтийского моря намечено на декабрь 2019 года.

Ранее в Польше заявили о намерении полностью отказаться от поставок российского газа к концу 2022 года. Дело в том, что Варшава рассчитывает, что к этому времени завершится строительство газопровода Baltic Pipe, который проходит в том же районе, где запланирована прокладка "Северного потока — 2".

А вот маршрут "Северного потока — 2" по своей территории Дания согласовывать не спешит. Сделать его можно и в обход её территории, но это будет дороже.