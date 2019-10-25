Дания одобрила строительство морского участка конкурента "Северного потока — 2"

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Фото © Baltic Pipe Project

Начало прокладки трубопровода по дну Балтийского моря намечено на декабрь 2019 года.

Дания одобрила строительство морского участка газопровода Baltic Pipe, по которому планируется прокачивать природный газ из Норвегии в Польшу. Об этом сообщает пресс-служба проекта.

— Министерство климата, энергетики и коммунального хозяйства Дании приняло два решения, касающихся расположения морского участка трубопровода: одно для GAZ-SYSTEM SA — оператора польской газотранспортной системы, другое для Energinet — датского национального оператора транспортировки газа и электричества, — говорится на сайте Baltic Pipe.

В пресс-службе заявили, что проект реализуется с опережением графика. Начало прокладки труб по дну Балтийского моря намечено на декабрь 2019 года.

Ранее в Польше заявили о намерении полностью отказаться от поставок российского газа к концу 2022 года. Дело в том, что Варшава рассчитывает, что к этому времени завершится строительство газопровода Baltic Pipe, который проходит в том же районе, где запланирована прокладка "Северного потока — 2".

А вот маршрут "Северного потока — 2" по своей территории Дания согласовывать не спешит. Сделать его можно и в обход её территории, но это будет дороже.

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