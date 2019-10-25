В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова

По предварительным данным, в результате стрельбы по Владимиру Бороху был также ранен ещё один человек.

В Харькове неизвестные расстреляли свидетеля по делу об убийстве в Киеве экс-депутата ГД РФ Дениса Вороненкова — Владимира Бороха. Вместе с ним ранения получил Георгий Исаков, бывший заместитель главы харьковского отделения спортивного клуба "Оплот" Евгения Жилина. Полиция ввела в городе план "Сирена" для поиска киллеров.

— Информация о том, что по улице Клочковской в ​​Харькове слышны звуки выстрелов, поступила в полицию в 12:05. По первоначальной информации, двое неизвестных произвели выстрелы из оружия в двух мужчин. Один из них скончался по дороге в больницу, другому медики оказывают необходимую помощь. Личности пострадавших устанавливаются. Автомобиль, на котором злоумышленники скрылись, найден неподалёку от места преступления. Он подожжён, — говорится в сообщении Нацполиции.

Напомним, Денис Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта 2017 года. Его супруга, оперная певица Мария Максакова, долгое время обвиняла своего бывшего гражданского мужа Владимира Тюрина в причастности к преступлению, а позже резко отказалась от этих показаний. Как сообщал Лайф, в мае прошлого года следствие сообщило о завершении расследования.