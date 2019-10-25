В Петербурге спустили на воду патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин"

Он предназначен для выполнения задач в условиях Арктики, имеет сверхмощный корпус и современное вооружение.

На "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония спуска на воду патрульного корабля "Иван Папанин", сообщают "Невские новости".

Патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" разработан центральным конструкторским бюро "Алмаз". Совмещает в себе возможности ледокола, патрульного и научно-исследовательского судна.

— Я вчера была здесь на репетиции и просто ахнула, когда увидела эту громаду, красивая. Я просто очень взволнована, что наконец вспомнили о нём, сколько он сделал вообще для народа. И конечно, для меня это очень большой праздник. Я горда и с волнением это восприняла, — заявила племянница дважды Героя СССР и контр-адмирала Ивана Папанина. Её назвали крёстной матерью корабля.

В Оборонно-промышленном комплексе РФ недавно сообщили, что в следующем году ВМФ России пополнится сразу шестью подводными лодками.